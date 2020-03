Norton Rose Fulbright berät Wealthcap bei Kauf des Bürogebäudes Rheinkontor

Mainz: Norton Rose Fulbright hat Wealthcap bei dem Kauf des Bürogebäudes Rheinkontor beraten. Verkäufer ist die LBBW Immobilien Development GmbH. Die Fertigstellung des Gebäudes ist im Sommer 2020 zu erwarten. Das zukunftsstarke Anlageobjekt umfasst auf 14 300 qm Büroflächen sowie Betriebsgastronomie in attraktiver Lage am Zollhafen in Mainz, in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum.