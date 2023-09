Sydney: Désirée Bühler wird ab 2024 die Position der Geschäftsführerin der Real I.S. Australia PTY Ltd. in Sydney übernehmen.

Désirée Bühler verfügt über langjährige Erfahrungen in der Immobilienbranche. Seit August 2022 ist sie Teil des Real I.S. Teams in München und verantwortet im Investment Management die Märkte Australien und Großbritannien. Zuvor war sie im Investment Management der Catella Real Estate AG und im Investment bei Colliers International tätig.