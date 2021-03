PROJECT Investment zum »Top Arbeitgeber im deutschen Mittelstand 2021« gekürt

Bamberg : Im Jahr 2018 wurde PROJECT Investment erstmals vom Fachmagazin FOCUS Business in Kooperation mit dem Arbeitgeberbewertungsportal kununu.com als »Top Arbeitgeber im Mittelstand« ausgezeichnet. 2019 folgte die erneute Würdigung als »Top Arbeitgeber«. Mit der dritten Auszeichnung dieser Art, die diesmal das Stellenportal Yourfirm.de verliehen hat, zeigt das Bamberger Investmenthaus auch über die Corona-Krise hinaus Kontinuität als attraktiver Arbeitgeber in der deutschen Finanz- und Immobilienbranche.

PROJECT Investment gehört 2021 zu den »Top Arbeitgebern im Mittelstand«. Die einmal im Jahr verliehene Auszeichnung erhält die auf Kapitalanlagen in Immobilienentwicklungen spezialisierte Unternehmensgruppe vom Stellenportal Yourfirm.de. Yourfirm hat im Zeitraum vom 1.1. bis 31.12.2020 das Zugriffs- und Leseverhalten von Jobsuchenden auf den dort veröffentlichten Stellenanzeigen und Firmenprofilen analysiert. Unter mehr als 10.000 Arbeitgebern wurden 1.000 Unternehmen ausgewählt, die bei potentiellen Bewerbern besonders gefragt waren und zu denen auch PROJECT Investment zählt.

Mit Leistung, Transparenz und Partnerschaft hat sich PROJECT Investment drei zentralen Unternehmenswerten verschrieben, die die Kultur des mittelständischen Investmenthauses bis heute prägen. Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und die Offenheit für neue erfolgreiche Wege bieten zudem beste Bedingungen, um hohes Engagement und Talent gleichermaßen zu fördern und die Zukunft des Unternehmens aktiv mit zu gestalten. Mit Home Office-Möglichkeiten für einen Großteil der Belegschaft leistet PROJECT, das in der oberfränkischen Weltkulturerbestadt Bamberg beheimatet ist, aktiv seinen Teil zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Gleichzeitig wurde die Digitalisierung vorangetrieben und die digitale Infrastruktur so optimiert, dass mehr als 70 Mitarbeiter am Standort Bamberg auch dezentral optimal und datensicher vernetzt sind. Weitere Informationen zu PROJECT als Arbeitgeber unter karriere.project-investment.de.