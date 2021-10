PLATOW: Swiss Life angeblich vor Einstieg bei Publity-Tochter Preos

Original aus „Der Platow Brief“ vom 22.10.2021

Der Asset-Manager Publity will seine Mehrheit an der börsennotierten Büroholding Preos verkaufen, die Büroimmobilien im Wert von 900 Mio. Euro hält (u. a. Centurion in Frankfurt). Zu Preos gehört außerdem die kleine, ebenfalls börsennotierte Tochter Gore. Die Kurse aller drei Gesellschaften waren in den letzten Monaten massiv eingebrochen u. a. wegen BaFin-Untersuchungen wegen Marktmanipoulation. Seit der Publity-Mehrheitsgesellschafter Thomas Olek Ende 2020 als CEO zurückgetreten ist, versucht der neue Vormann Frank Schneider der Immobiliengruppe eine neue Struktur und neuen Schwung zu geben und ist damit nun offenbar einen Schritt weiter gekommen. So sei ein LOI unterzeichnet worden mit einer Investorengruppe, hinter der nach unseren Informationen u. a. Swiss Life und eine weitere Schweizer Versicherung stehen. Gegen Einbringung eines angeblich 1,2 Mrd. Euro schweren Luxemburger Immobilienportfolios als Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage werden sie über den Umweg Gore neuer Mehrheitsaktionär bei Preos, der Publity-Anteil sinkt auf 25%.