Trei Real Estate sichert sich Grundstück in Hamburg-Bergedorf

Hamburg-Bergedorf: Die Trei Real Estate GmbH (Trei), hat ein knapp 2.700 qm großes Grundstück in der Bergedorfer Schloßstraße 10 erworben. Aktuell stehen auf dem Grundstück noch ein Hotel und ein Parkhaus. Die Trei plant in enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden ein gemischt genutztes Gebäude mit größtenteils Wohnnutzung an dem Standort. Das Unternehmen, beabsichtigt das Objekt im Bestand zu halten und die Wohnungen zu vermieten. Das Hotel Sachsentor und das Parkhaus an der Bergedorfer Schloßstraße werden bis Anfang 2024 regulär weiter in Betrieb sein. Die Trei nutzt die Zeit bis zum Auslauf des Pachtvertrags für die Finalisierung der Planung, die Beantragung der Genehmigungen und die Auswahl der Bauunternehmen. Nach dem Auslauf des Pachtvertrags Anfang 2024 kann mit dem Abriss der bestehenden Gebäude begonnen werden. Die Trei wurde bei der Transaktion von PIPPING Immobilien beraten.