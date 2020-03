Invesco Real Estate erwirbt zwei Logistikprojekte im Großraum Paris

Orléans/Reims/Frankreich: Invesco Real Estate (Invesco) setzt den Ausbau seines europäischen Logistikportfolios fort. Das Unternehmen hat jetzt zwei erstklassige Forward-Funding-Logistikprojekte vor den Toren der Region Paris vom Verkäufer/Entwickler AREFIM erworben. Bei beiden Objekten handelt es sich um erstklassige Lagerimmobilien mit einer Deckenhöhe von mindestens 11 Metern und flexibler Raumteilung. Die Immobilie Artenay (ca. 47.000 qm) befindet sich in der Region Orléans, 95 km südwestlich von Paris, und wird in Q1 2021 fertiggestellt sein. Die Immobilie Cernay-les-Reims (ca. 44.000 qm) befindet sich in der Region Reims, 150 km nordöstlich von Paris. Invesco wurde bei dieser Transaktion von Allez & Associés (notarielle Beratung), Archers (Rechtsberatung), Etyo (technische Beratung), Taj (Steuer- & Strukturierungsberatung), BNP Paribas Real Estate (kaufmännische Beratung) und CBRE (Bewertungsberatung) beraten.Der Verkäufer wurde bei dieser Transaktion von CBRE und SBKG (rechtlich) beraten.