KanAm Grund Group erwirbt das ABC-West in Frankfurt

Frankfurt: Die KanAm Grund Group hat das Bürogebäude ABC-West für den institutionellen Fokus Süddeutschland Fonds erworben. Das Objekt mit neun Mietern, rund 13.300 qm Büro- und Lagerfläche sowie 275 Tiefgaragenplätzen befindet sich in der Solmsstraße 71-75 im Teilmarkt „City West“. Das Potenzial zur Optimierung der Nachhaltigkeit des Objektes soll in den kommenden Jahren gehoben werden. Die bisherige Hauptnutzungsart Büro im Fokus Süddeutschland Fonds wird nach dem Zugang von ABC-West als neuntem Fondsobjekt weiter ausgebaut und erhöht sich um rund 8 Prozentpunkte auf 53%. Cushman & Wakefield begleitete die KanAm Grund Group bei dieser Transaktion. Zu den Mietern gehören unter anderem die Alliance Healthcare Deutschland AG, FALK GmbH & Co. KG, die Deutsche Bahn AG und die Consense GmbH, ein Beratungsunternehmen für komplette IT- und Telekommunikations-Infrastruktur für Geschäftskunden.