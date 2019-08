Startseite > News > RICS: Gabler und Georgi mit neuen Führungspositionen

RICS: Gabler und Georgi mit neuen Führungspositionen

Frankfurt: Judith Gabler und Sabine Georgi haben am 1. August offiziell neue Positionen bei der RICS angetreten.

Judith Gabler ist Director of Operations im neu strukturierten Senior Leadership Team der RICS Europe, Teil der Weltregion EMEA. Sie sitzt somit in der höchsten Führungsebene in Kontinentaleuropa und verantwortet die gesamten operativen Bereiche der 15 zugehörigen Nationalverbände.

Neue Country Managerin der RICS in Deutschland ist Sabine Georgi. Sie übernimmt die Führung des größten Nationalverbands auf dem Kontinent von Judith Gabler, die diese fast 25 Jahre innehatte. Im April letzten Jahres hat Georgi als Leiterin Business Development und Politikberatung bei der RICS angeheuert – beides Bereiche, die sie auch in ihrer neuen Funktion betreuen wird.